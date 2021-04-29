العثور على عبوات ناسفة والقبض على متهمين بالارهاب في ديالى

2021/04/29 | 12:48 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، العثور على عبوات ناسفة والقبض على مطلوبين اثنين وفق المادة 4/1 ارهاب في محافظة ديالى.

الخلية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من قيادة عمليات ديالى عثرت في قرية الاسيود على عبوة ناسفة وتمت معالجتها موقعيا".واضاف البيان انه "اثناء تطهير وتفتيش ناحية ابي صيدا تم العثور على عبوة ناسفة محلية الصنع، فيما القت قوات الشرطة القبض على مطلوبين اثنين وفق المادة 4/1 ارهاب وتم تسليمهما الى الجهات المختصة".

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