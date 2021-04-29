الزراعة تكشف عن توسيع تصدير التمور لدول الخارج وتحدد المستوردة

2021/04/29 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشفت وزارة الزراعة، الخميس، عن توسيع عملية تصدير التمور للخارج، فيما حددت الدول المستوردة.

وقال مدير عام دائرة البستنة والغابات في الوزارة حاتم كريم، إن "العام الماضي 2020 شهد تسجيل أعلى نسبة تصدير من التمور العراقية إلى الخارج إذ بلغت نحو 600 الف طن"، وفقاً لـ"واع".

وأضاف كريم أن "المؤشرات تشير إلى زيادة مضطردة في تصدير العراق من التمور خلال العام الحالي وذلك بسبب توفير التسهيلات اللازمة للمزراعين والمصدرين العراقيين".

وتابع كريم أن "الدول المستوردة للتمور العراقية هي الهند وباكستان وماليزيا وعدد من أسواق الدول الآسيوية إضافة إلى روسيا والصين وبعض الأسواق الأوروبية والأميركية".

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