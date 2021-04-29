عشية انقضاض برشلونة على الليغا.. والد ميسي يزف نبأ سارا لعشاق ليو

2021/04/29 | 12:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت تقارير إعلامية عن اجتماع خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، أمس الأربعاء، لحسم مستقبل “البرغوث” مع الفريق الكتالوني.ووفقا لقناة “TV3” الإسبانية، فإن خورخي ميسي، أبلغ لابورتا برغبة نجله في البقاء مع “البارسا”، وتمديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل.وأشارت “TV3″، إلى وجود مؤشرات بشأن […]

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