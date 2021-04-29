عاجل | رئيس الجمهورية يعقد سلسلة اجتماعات مع الرئاسات في إقليم كردستان

2021/04/29 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل |رئيس الجمهورية يلتقي رئيس حكومة إقليم كردستان في أربيل

رئيس الجمهورية يعقد سلسلة اجتماعات مع الرئاسات في إقليم كردستان

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