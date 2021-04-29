توصية برلمانية جديدة بتعليق دوام المدارس الحضوري بعد تشخيص إصابات بكورونا (وثيقة)

2021/04/29 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت لجنة التربية النيابية في مجلس النواب، اليوم الخميس (29 نيسان 2021)، توصية برلمانية جديدة بتعليق الدوام الحضوري في المدارس، بعد تشخيص عدد من إصابات فايروس كورونا في المدارس.

وتضمنت وثيقة صادرة عن اللجنة وموجهة إلى اللجنة العليا للسلامة الوطنية: "من خلال متابعتنا للدوام الحضوري في المدارس وتواصلنا مع اغلب مديريات التربية في بغداد والمحافظات لغرض الاطلاع على سير العملية التربوية سيما في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها البلد، لاحظنا وجود عدد من الإصابات بين الكوادر التعليمية والتدريسية وبعض الطلبة بفايروس كورونا".وأضاف رئيس اللجنة، قصي الياسري أن "الإصابات سُجلت في بعض المراكز الصحية ودوائر الصحة، مما سجّل إرباكاً في تلقي التلاميذ والطلبة المفردات المنهاج الدراسي، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر موضوع الدوام الحضوري للمراحل الدراسية حفاظا على سلامتهم".

وتابع الياسري: "لذا توصي لجنة التربية بتعليق الدوام الحضوري والابقاء على التعليم الالكتروني لحين اتخاذ وزارة التربية قرارات بشأن العام الدراسي الحالي".

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