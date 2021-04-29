لأول مرة.. هيأة عراقية تتحدث عن إمكانية بناء مفاعل نووي في العراق خلال 6 سنوات

2021/04/29 | 12:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تحدثت الهيأة العراقية للسيطرة على المواد المشعة، الخميس (29 نيسان 2021)، عن إمكانية بناء مفاعلات نووية في العراق خلال 5 ـ 6 سنوات في حال توفر الارادة السياسية.

وقال رئيس الهيأة كمال حسين لطيف، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مدة بناء تلك المفاعلات تتضمن اعداد الكوادر العلمية العاملة فيه"، مشيراً الى ان "توفر الارادة السياسية في البلد والوعي لمدى حاجة العراق لتلك المفاعلات من قبل السياسي والمواطن على حد سواء مهم جداً في امكانية تسريع الاجراءات لحصول العراق على تلك المفاعلات".

واضاف ان "العراق سيحتاج الى انتاج طاقة اكبر خلال السنوات العشر المقبلة والذي لايمكن تحقيقه بالوقود النفطي او الغازي لاعتبارات عديدة ومهمة".

واكد رئيس الهيأة، أن "الخشية من بناء تلك المفاعلات لاستخدامها للاغراض الحربية غير صحيح تماماً، وان بناءها سيقتصر على انتاج الطاقة الكهربائية، اذ لايمكن استخراج الوقود من المغلف المعدني الذي يحتويه، فهو ياتي مغلق وعند انتهاء المغلف يستلم من قبل الشركة المنتجة ليعاد تصديره الى بلد المنشأ".

وأوضح، أنه "ليس هنالك طريقة لاستخدامه في الجانب العسكري فهذا النوع من الوقود مخصص لانتاج الطاقة فقط ولايمكن استغلاله باي حال من الاحوال".

وأشار لطيف إلى "مفاتحة العديد من الدول والشركات الأمريكية والروسية لامكانية بناء تلك المفاعلات في العراق"، مبيناً أن "تلك الدولتين تعلمان تماماً بانواع تلك المفاعلات ولايوجد اي اعتراض حولها لانها امنة وسليمة ومخصصة لانتاج الكهرباء فقط".

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