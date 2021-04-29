2021/04/29 | 13:04 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمال الكردستاني: حزب بارزاني يحاول تسهيل مهمة وصول الجيش التركي إلى سنجار

أكد القيادي في حزب العمال الكردستاني جمال بايك، الخميس، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني حاول تسهيل مهمة وصول الجيش التركي إلى قضاء سنجار.

وقال بايك إن “البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني انسحبت من القرى والمناطق الواقعة على جبل متين، لتسهيل مهمة تقدم الجيش التركي”.

وأضاف أن “الجيش التركي واجه مقاومة وردة فعل قوية من مقاتلي حزب العمال الكردستاني أجبرته على التراجع لمناطقه القديمة، بالرغم من استخدامه الأسلحة المتطورة والقصف الكثيف، ولكنهم يحاولون إيجاد طرق بديلة للوصول إلى سنجار بالتعاون مع الحزب الديمقراطي”.

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