روسيا تسجل 9284 إصابة جديدة بكورونا

2021/04/29 | 13:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا مجددا عتبة التسعة آلاف، بعد تراجع ملموس إلى ما تحت مستوى الثمانية آلاف، الذي سجلته يوم أمس.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن تسجيل 9284 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 7848 إصابة في اليوم السابق)، […]

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