بتهمة الإهانة والشتم.. القبض على المعارض الجزائري كريم طابو

2021/04/29 | 13:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقف المعارض الجزائري كريم طابو، الذي يعد من رموز الحراك المنادي بالديموقراطية مساء الأربعاء، في الجزائر العاصمة إثر شكوى قدمها رئيس الهيئة الحكومية لحقوق الإنسان، وفق ما أفاد محاميه علي فلاح بن علي.

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