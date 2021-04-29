غرب كوردستان يسجل 14 حالة وفاة جديدة بكورونا

2021/04/29 | 13:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الخميس، عن تسجيل 123 اصابة جديدة بفايروس كورونا، وتسجيل 14 حالة وفاة.

وذكرت الهيئة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان حالات الوفاة هي "لرجلين وامرأة من الحسكة ورجلين وثلاثة نساء من قامشلو وأربع رجال وامرأة من الطبقة ورجل من دير الزور".

واضافت: ان عدد الاصابات الجديدة بلغ 123 حالة " 71 ذكور و52 اناث" وتوزعت كالاتي: الحسكة 40 حالة، قامشلو 16 حالة، ديرك 8 حالات، الدرباسية 3 حالات، عامودا 1 حالة، كركي لكي 3 حالات، كوباني 1 حالة، الرقة 13 حالة، الطبقة 33 حالة، منبج 1 حالة، مخيم روج 4 حالات.

واكدت ان اجمالي الاصابات بفايروس كورونا بلغ 15796 حالة، منها 571 حالة وفاة، و 1606 حالة شفاء.

PUKmedia عن اعلام الهيئة

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