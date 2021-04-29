2021/04/29 | 13:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

أكدت السلطات البرازيلية، هذا الأسبوع، رفضها الموافقة على لقاح “سبوتنيك في” الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك لمخاوف مرتبطة بالسلامة، في الوقت الذي يترقب العراق وصول مليون جرعة منه بعد التعاقد عليها الا ان وصولها تأخر حتى الان دون معرفة الاسباب.

وأشارت السلطات الصحية في البرازيل إلى عدد من المخاوف المرتبطة بتطوير اللقاح وعملية إنتاجه، ولفتت إلى نقص في بيانات ضبط الجودة والفعالية.

وقالت البرازيل إن البيانات المرتبطة باللقاح الروسي لا تحمل سوى القليل من المعلومات بشأن الآثار الجانبية للقاح.

وأكد بيان نشرته السلطات البرازيلية أن التحدي الذي يواجهها في سبيل الموافقة على اللقاح الروسي يتمثل بعدم المقدرة على تحديد ما إذا كانت فوائد اللقاح “سبوتنيك في” تفوق مخاطره.

ولفت البيان إلى أن البيانات المرتبطة باللقاح لا تقدم معلومات كافية بشأن الشوائب الملوِّثة أثناء عملية التصنيع.

وسجلت البرازيل التي يقطنها 212 مليون نسمة نحو 400 ألف وفاة بفيروس كورونا منذ بداية ظهور الجائحة.

وبينما تصاعدت المخاوف حول العالم بشأن تسبب بعض اللقاحات بآثار تشمل جلطات دموية، قال معهد غاماليا الروسي لعلوم الأوبئة، الذي طور “سبوتنيك في” أنه لا توجد أي مخاطر بأن يتسبب لقاح سبوتنيك بحصول جلطات دموية، في منتصف أبريل.

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت أوائل الشهر الماضي، اعتماد أربعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد بينها اللقاح الروسي “سبوتنيك V.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاح شهير يتلقى “ضربة كبيرة” عالميًا قبيل وصول مليون جرعة منه إلى العراق!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقاح شهير يتلقى “ضربة كبيرة” عالميًا قبيل وصول مليون جرعة منه إلى العراق!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).