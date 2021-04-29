توصية رسمية من التربية البرلمانية إلى اللجنة العليا حول دوام المدارس

2021/04/29 | 13:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

خاطبت التربية النيابية، الخميس، لجنة الصحة والسلامة بطلب تعليق الدوام الحضوري في المدارس بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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وذكرت اللجنة في وثيقة حصل "ناس" على نسخة منها، (29 نيسان 2021)، إن "نوصي بتعليق الدوام الحضوري والبقاء على الدوام الالكتروني لحين اتخاذ وزارة التربية قرارات بشأن العام الجاري".

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