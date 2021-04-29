الصقور يلاقي باختاكور الأوزبكي في ختام مشواره في البطولة الآسيوية

2021/04/29 | 13:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

يختتم فريق القوة الجوية مشوار المنافسة عندما يتقابل مع باختاكور الأوزبكي اليوم الخميس على ستاد مدينة الشارقة، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأكد المدير الفني للصقور أيوب أوديشو في المؤتمر الفني الخاص بالمباراة تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "من الضروري تقديم مستوى جيد في هذه المباراة والظهور بأفضل صورة تعبر عن قدرات الفريق"، موضحاً أن" الفريق عندما شارك في المنافسة كان يأمل بتحقيق نتائج أفضل ، ولكن الأمور لم تسر حسب المخطط، خصوصاً بعد الاصابات التي عانى منها الفريق".

وتابع اوديشو ان " معظم لاعبينا كانوا يمتلكون خبرة اللعب في كأس الاتحاد الآسيوي، ولكن مستوى المنافسة مختلف في دوري أبطال آسيا، كنا نريد أكثر من اكتساب الخبرة، كنا نريد المنافسة، ولكن في النهاية تحصل هذه الأشياء في كرة القدم، اكتسبنا خبرة قيمة ستكون مفيدة من أجل المستقبل".

وواصل اوديشو "عندما نشاهد الفرق الأخرى تتطلع للفريق من أجل التعاقد مع لاعبين يعد ذلك دليلاً على حجم العمل الذي نقوم به في تطوير المواهب بباختاكور، مبيناً أن" الجهاز الفني يأمل الاحتفاظ بلاعبي الفريق الموهوبين لفترة أطول كي ينضجوا ويتطوروا ثم نعود للمنافسة العام المقبل".

ويتصدر الشارقة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، مقابل 7 نقاط لتراكتور و4 لباختاكور ونقطتين للقوة الجوية.

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