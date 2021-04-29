تعرف على مؤشرات سوق العراق للاوراق المالية خلال الاسبوع الجاري

2021/04/29 | 13:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن سوق العراق للاوراق المالية (البورصة)، الخميس، تنظيمه خمس جلسات تداول خلال الاسبوع الجاري.

وجرى خلال الاسبوع تداول 4 مليار سهم بقيمة 3 مليار دينار.

واغلف مؤشر التداول في السوق لأول جلسة من الأسبوع على (596.89) نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على (592.74) نقطة محققا بذلك انخفاضا مقداره (0.70%) عن اغلاقه في اول الجلسة.

وشهد الاسبوع تنفيذ (1900) عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق.

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