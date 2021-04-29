نداء فاتح ماي 2021 - النهج الديمقراطي

2021/04/29 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#النهج_الديمقراطي الكتابة الوطنية النهج الديمقراطيــ لا لاستغلال جائحة كورونا للمزيد من قهر الشغيلة.ــ معا في مواجهة المخزن والرأسمالية المتوحشة وتقوية العمل النقابي الوحدوي والتقدميوبناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين.بمناسبة فاتح ماي، عيد الشغل الأممي، يحيي النهج الديمقراطي بحرارة الطبقة العاملة وعموم الكادحين والنقابيين والمعطلين، نساء ورجالا، وسائر النقابات والتنسيقيات المناضلة، م ......





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