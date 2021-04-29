لقاء سيدة الجبل والدولة - محمد علي مقلد

2021/04/29 | 13:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد اغتيال الدولةلقاء سيدة الجبل والدولةمحمد علي مقلد يقول بيان سيدة الجبل، بمناسبة الذكرى السنوية لانسحاب الجيش السوري: أيها اللبنانيون لقد مرّت على لبنان جيوشٌ كثيرة وكُلها هُزمت ورحلت ليبقى لبنان.



والمحتلون الجدد سيرحلون حتماً.هذا هو وعدُنا بالمثابرة والنضال، هذا وعدُنا من أجل لبنان السيد الحر والمستقل.هو القول ذاته، ......





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