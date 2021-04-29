2021/04/29 | 13:25 - المصدر: الجبهة الوطنية المدنية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح الاستاذ وائل عبدالطيف قيادي في الجبهة الوطنية المدنية (موج) بما يلي:

تطالعنا اخبار خجولة من ان الاعداد يجري للدخول في مفاوضات مؤتمر الخمسة + 1 حول الملف النووي الايراني وكذلك انتشار أسلحة الدمار الشامل وتزامنا مع هذه الاجتماعات ولضرورة انجاحها لابد ان تتحقق اجتماعات بين جمهورية ايران الإسلامية والدول العربية، عوضاً عن استمرار التصعيد والنزاعات المسلحة المباشرة او غير المباشرة.

ترى الجبهة الوطنية المدنية (موج) أن الأوان قد آن بل تجاوزه لإلغاء الأجنحة المسلحة والسلاح المنفلت في عموم بلداننا، والمباشرة لعقد مؤتمر للامن والسلام الاقليمي يوضع أسس مسيرة الأمن والاستقرار في حال تعليق الأنشطة النووية وتعزيز الحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل.

ان الجنوح للسلام يحتاج الى جرأة فريدة أكثر من الجنوح للحروب وتصعيد النزاع المسلح،كما نرى ان شعوب المنطقة لا ترغب بوجود السلاح المنفلت وحاملية ومن الحروب وسياسات بناء المحاور تتطلع الى الاستقرار والأمان والرفاهية والصراع على ما تفرضه البيئة من إشكالات كونية كما التغيير المناخي وتداعياته وجائحة كورونا اوغيرها وانعكاساته والتزاحم في الفضاء السيبراني والفضاء الخارجي والطاقة النظيفة والبديلة ومقاومة الظاهرة الخطيرة وهي انتشار الإرهاب في عموم العالم، على الانسانية ان تواجهها بحيوية وبتظافر الجهود للكل من دون الاستثناء وايجاد الحلول للمشاكل الناتجة عن الصراعات الاقليمية والدولية وفق قاعدة الحلول الشاملة والعادلة والدائمة.

الجبهة الوطنية المدنية (موج)

29 نيسان 2021

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