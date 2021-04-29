2021/04/29 | 13:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني كشفت صحيفة بريطانية، اليوم الخميس، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جون أون، أعدم أحد المسؤولين بعد تأخره عن إنهاء مشروع إعمار أحد المستشفيات واعتماده على مواد أولية ومعدات صينية ذات جودة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس كوريا الشمالية يعدم أحد المسؤولين لأنه تأخر بهذا! المركز الخبري الوطني.

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