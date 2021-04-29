2021/04/29 | 13:26 - المصدر: الجبهة الوطنية المدنية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح المتحدث المخول د جمال الحلبوسي بإسم الجبهة الوطنية المدنية (موج)

تناقلت وسائل الاعلام خبرتشكيل الجبهة الوطنية المدنية، على أساس أنها تشكيل يسعى للدخول في الانتخابات القادمة، وهذا المفهوم غيردقيق، فالهدف الرئيسي للجبهة هو اصلاح العملية السياسية من خلال تعبئة اوسع للجماهيرالعراقية ومعالجة ما آلت إليه من نتائج سلبية وبعيده كل البعد عن قعقعة السلاح المنفلت وحملته والنفوذ الاجنبي أياً كان هذا النفوذ، أما مسألة المشاركة في الأنتخابات فهذا الامر قيد المناقشة ضمن مفاصل ومكونات الجبهة ولم يتم أتخاذ القرارالنهائي بعد، حتى تتوفر شروط البيئة المناسبة لإنتخابات نزيهة بعيدة عن التزوير والمال السياسي والسلاح المنفلت والنفوذ الاجنبي وبمراقبة دولية تساهم فيها النقابات والاتحادات العراقية.

لذا اقتضى التنويه لتصحيح التفسيرات التي يتم تداولها من قبل البعض القليل، وان قرار الاشتراك من عدمه هو أمر سابق لآوانه، حيث ان الجبهة هي تجمع لقوى وطنية ومدنية من شخصيات سياسية وأكادميين وكفاءات ومتظاهرين سلميين وناشطين سياسيين وشيوخ عشائرعموم ونازحين ولاجئين.

اللجنة الاعلامية للجبهه الوطنية المدنية (موج)

29 نيسان 2021

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