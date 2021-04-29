غباء ام نذالة.. هل اللقاحات ترفع الوفيات؟.. شاكر جواد

2021/04/29 | 13:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب الدكتور شاكر جواد:

بدأت استلم مؤخرا العديد من الرسائل الخاصة من الاخوات و الاخوة من المتابعين المثقفين يطلبون مني الاستمرار في فضح الاكاذيب و المعلومات المضللة التي يبثها بعض الدخلاء على مهنة الطب لحماية الناس من هذه المعلومات المسمومة القاتلة.

و اذكر بعض ما ورد في القسم الطبي الذي اديناه نحن الاطباء عند التخرج هذه العبارات (سوف أمتنع عن كل ما هو ضار ومؤذٍ.



سوف لا أصف دواء قتالًا، أو أنصح بما قد يسبب الموت، وسوف أكف عن اي عمل يستهدف الأذى)

لذا عندما نرى من لم يؤدِ هذا القسم المقدس يعبث و يستهزأ بارواح الناس يصبح واجبا علينا نتصدى بقوة لهذا التصرفات الدنيئة و ان لا نترك الاذي يمتد للناس الطيبين البسطاء.

و اليوم ارسلت لي احد متابعات صفحتي صور (سكرين شوت) لقناة المهرج المعروف بقزم المناعة تسألني عن رأيي فيما منشور فيها.

و كما توقعت فأن عملاق الهراء و ملك الخرافات اثبت مرة اخرى انه قزم لا يفقه من العلم شيئا.

و لا اعلم ان كان غبيا لهذا الحد و ان احدهم يستغله و يعطيه معلومات خاطئة و هو ينشرها لسذاجته، ام ان نذالته تسمح له بتضليل الناس الى هذا الحد مما يؤدي الى تخويفهم و امتناعهم عن السبيل الوحيد لنجاتهم و بالتالي الى موت الكثير منهم.

الصورة الى اليسار هي التي تم ارسالها لي من قناته مع صور اخرى و توحي للقاريء بانه عند البدء باعطاء اللقاحات يوم 12 شباط 2021 في دولة البوسنة و الهرسك صعدت نسبة الوفيات فورا، باعداد هائلة و هو يوحي بكلامه هذا ان اللقاح قاتل!!!

و لكن عند البحث عن تفاصيل الموضوع بشكل رصين نرى انه لغاية يوم 27 نيسان 2021 اي بعد شهرين و نصف من البدء بالتلقيح تبلغ نسبة الملقحين بجرعة واحدة في جمهورية البوسنة و الهرسك 0.46% يعني اقل من نصف بالمائة و هنا اصبح واضحا لمن يفهم ان سبب الزيادة في الوفيات هي انعدام عملية التلقيح و ليس التلقيح نفسه.

هل لاحظتم عندما يبيع احدهم نفسه للشيطان؟ لا تستمعوا لكلام هذا المختل فكل ما يقوله هراء في هراء.

ان كان غباءً فعليه ان يترك ارواح الناس و لا يعبث بها و ان كان نذالة فالقانون وراءه و في كلا الحالتين سيقع في قبضة العدالة عاجلا ام اجلا.

الاخوات و الاخوة، اللقاحات هي الحل العالمي الوحيد.

سارعوا للتلقيح فالطلب العالمي في تزايد و قد يتطلب الامر اشهرا طويلة لتأمين لقاحات كافية للجميع و ها هي السلالات المرعبة تطرق الابواب.

التلقيح يمنع انتقال المرض بشكل كبير و هذا يعني سلالات اقل و سيطرة اكثر.

تمنياتي للجميع بالصحة و السلامة

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