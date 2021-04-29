المحكمة العراقية العليا تؤجل دعوى الطعن بقانون مجالس المحافظات

2021/04/29 | 13:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، تأجيل النظر في دعوى الطعن بقانون مجالس المحافظات لسنة 2008.

وعقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها، 29 نيسان/أبريل، ونظرت دعوى تخص الطعن بقانون مجالس المحافظات وقررت تأجيلها الى الشهر المقبل.

وذكر بيان للمحكمة الاتحادية العليا، أنّ "المحكمة نظرت دعوى تخص طلب الحكم بعدم دستورية عدة مواد من قانون (التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم) المعدل رقم (21) لسنة (2008)".

وأضاف البيان، أنّ "المدعي خاصم في دعواه رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته"، موضحًا أنّ "المحكمة وبعد الاطلاع على مجريات الدعوى قررت تأجيلها إلى الثاني من شهر آيار/مايو المقبل لغرض التدقيق".

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