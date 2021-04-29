قبل يوم واحد من انتهاء المهلة.. موقف الأحزاب والتحالفات التي تقدمت للتنافس في انتخابات تشرين (وثيقة)

2021/04/29 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس (29 نيسان 2021)، آخر إحصائية لموقف الأحزاب والتحالفات السياسية، المسجلة والمصادق عليها والتي اصدرتها دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية لهذا اليوم.

وتضمن الموقف الذي حصلت عليه (بغداد اليوم)، وصول عدد الأحزاب المجازة، إلى 265 حزباً، وعدد طلبات التسجيل للأحزاب قيد التأسيس 51 طلباً.

وأضافت وثيقة الموقف، أن عدد طلبات الأحزاب التي أبدت رغبة بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة بلغ 124 طلباً، فيما أشار إلى أن عدد التحالفات الانتخابية قيد التسجيل 11 والتي أبدت رفبتها بالمشاركة 18، والمصادق عليها المعلقة اثنين فقط.

يتبع.



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