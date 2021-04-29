2021/04/29 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

يقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، من تجديد تعاقده مع الفريق الكتالوني، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتقدم باريس سان جيرمان في الأيام الماضية، بعرض خرافي لميسي، من أجل الانتقال لصفوفه لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم جديد.

وألمح ميسي كثيرا في الفترة الماضية، لرغبته في البقاء في برشلونة، خاصة بعد وصول خوان لابورتا لمعقد رئيس النادي الكتالوني.

وكشفت القناة الثالثة الإسبانية، أن "خوان لابورتا في الأيام الماضية، ألتقى مع خورخي ميسي والد النجم ليونيل ميسي في مدينة برشلونة".

وأوضحت أن "النتيجة النهائية للاجتماع كانت إيجابية، حيث خرج كلا الطرفين بمشاعر جيدة من اللقاء، الذي سيتجدد لحسم كافة تفاصيل التعاقد".

وأشارت إلى أن "ميسي لن يوقع على أي عقد للتجديد، إلا بعد نهاية منافسات الدوري الإسباني، الذي يقترب برشلونة من صدارته اليوم حال الفوز على غرناطة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’’انتهى كلُ شيء’’.. تفاصيل مسربة عن اجتماع رئيس برشلونة مع والد ميسي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’’انتهى كلُ شيء’’.. تفاصيل مسربة عن اجتماع رئيس برشلونة مع والد ميسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).