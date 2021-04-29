اعتقال شاب قتل شقيقه باستخدام سلاح رشاش في الديوانية

2021/04/29 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية شرطة محافظة الديوانية، اليوم الخميس (29 نيسان 2021)، إلقاء القبض على متهم قتل شقيقته في منزلها بقضاء عفك.

وقالت المديرية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة أمنية تابعة الى مكتبة مكافحة الإجرام في قضاء عفك، تمكنت من إلقاء القبض على متهم يبلغ من العمر ٢٥ أقدم على قتل شقيقته البالغة من العمر ٢٨ سنة في منزلها بواسطة بندقية كلاشنكوف بعدة اطلاقات نارية استقرت في الرأس والجسم بسبب خلافات عائلية". وأضافت أن، "القوات الأمنية أتخذت على الفور الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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