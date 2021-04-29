سوق العراق للأوراق المالية يعلن مؤشراته للربع الاول من العام 2021

2021/04/29 | 13:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن سوق العراق للأوراق المالية مؤشراته التداولية للاسهم للربع الأول من العام 2021″.

وقال السوق في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان” المؤشرات التداولية لاسهم الشركات المساهمة واستنادا الى قانون رقم 74 لسنة 2004 وتعليمات وقواعد هيئة الأوراق المالية الصادرة بموجبه واستنادا الى تعليمات وقواعد التداول الالكتروني والايداع المركزي ، نظم سوق العراق للأوراق المالية خلال الربع الأول من عام 2021 ( 56 ) جلسة تداول لاسهم الشركات المساهمة تستمر من يوم الاحد الى يوم الخميس من كل أسبوع.

واشار الى ان” السوق لم ينظم جلساته التداولية ايام الاحد 21/2 و28/2 و 7/3 و14/3 و21/3/2021 كونها تقع ضمن فترة حظر التجوال الشامل استنادا لمقررات لجنة السلامة الوطنية.

واكد ان” من اهم مؤشرات الربع الأول من عام 2021 في تداول اسهم الشركات المساهمة:

1.



تنظيم ومراقبة التداول في 56 جلسة تداول خلال الفصل الأول 2021 ولم تنظم الجلسات أيام العطا الرسمية وايام حظر التجوال الشامل.



تبدا من الساعة 9:30 صباحا لغاية 12:30 بعد الظهر وفقا لتعليمات تداول الأوراق المالية2.



يقتصر التداول على اسهم الشركات المساهمة العراقية لعدم طرح أي أدوات مالية جديدة من قبل الشركات المساهمة او المؤسسات الحكومية.3.



يبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية (103) شركة مساهمة.4.



بلغ عدد الشركات المتداولة أسهمها خلال الربع الأول (67) شركة مساهمة.لوجود (19) شركة مساهمة موقوفة عن التداول لعدم تقديم الإفصاح السنوي بقرار من هيئة الأوراق المالية ولحين تقديمها الإفصاح المطلوب.5.



بلغ عدد الأسهم المتداولة من قبل المستثمرين والمساهمين (133) مليار سهم.6.



بلغت قيمة الأسهم المتداولة للمستثمرين (84) مليار دينار.7.



اقفل مؤشر أسعار الأسهم المتداولة ISX60– اقفل مؤشر السوق في اخر جلسة من عام 2020 على (508) نقطة– واقفل في اخر جلسة من شهر كانون الثاني 2021 على (484) نقطة.– واغلق المؤشر في اخر جلسة من شهر اذار 2021 على (566) نقطة.وبذلك حقق المؤشر ارتفاعا نسبته 11% قياسا مع اغلاق 2020 وارتفاعا نسبته 17% قياسا مع اغلاق شهر كانون الثاني 2021.8.



تداول الأجانب خلال الربع الأول 2021

واضاف ” بلغ مجموع عدد الأسهم المتداولة للأجانب 35% من مجموع عدد الأسهم المتداولة للسوق.



وبلغت قيمتها 34% من قيمة الاسهم للسوق.



خلال الربع الأول 2021.



وقد كانت بالشكل الاتي:

1.



بلغ عدد الأسهم المشتراة من الأجانب 29 مليار سهم بقيمة 18 مليار دينار من خلال تنفيذ 2232 صفقة شراء على 58 شركة مساهمة2.



بلغ عدد الأسهم المباعة من الجانب 17 مليار سهم بقيمة 10 مليار دينار من خلال تنفيذ 994 صفقة بيع على 49 شركة مساهمة

وتابع ” تميزت مؤشرات تداول الأسهم في الفصل الأول من عام 2021 بانها إيجابية لاسباب عديدة أهمها1.



قرار هيئة الاوراق المالية تعديل المادة (1) من تعليمات افصاح الشركات المساهمة رقم (8) لتصبح كالاتي “على كل شركة مدرجة في سوق العراق للاوراق المالية تزويد الهيأة بالتقرير السنوي خلال مدة لا تتجاوز (150) يوما من انتهاء سنتها المالية ونشره في وسائل الاعلام المتاحة.2.



تقديم 13 شركة مساهمة البيانات المالية كما في 31 كانون الأول 20203.



تأثير تغير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي حفز طلب الشراء على الأسهم كونها احد مصادر الاستثمار وأيضا لكونها احد مخازن القيمة.4.



استمرار نشاط السوق واجراءاته في تنظيم التداول وإجراءات مركز الإيداع ونشاط هيئة الأوراق المالية في متابعة الشركات المساهمة والافصاح عن مركزها المالية بفاعلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوق العراق للأوراق المالية يعلن مؤشراته للربع الاول من العام 2021) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوق العراق للأوراق المالية يعلن مؤشراته للربع الاول من العام 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).