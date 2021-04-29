2021/04/29 | 13:35 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منه تنطلق عمليات التنظيم ..ضبط وكر لداعش في ديالى

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الخميس، العثور على وكر للإرهابيين في بساتين ابو كرمة بمحافظة ديالى.

وقالت الوكالة في بيان، إن "قوة تابعة لها، تمكنت من العثور على وكر للإرهابيين في بساتين ابو كرمة بمحافظة ديالى يحتوي على عبوتين ناسفتين وسلاح نوع غدارة واسلحة متوسطة، حيث كان يستخدم مخبأ للعناصر الارهابية ومن خلاله ينطلقون بعملياتهم ضد المواطنين والقوات الامنية".

وأشار إلى "اتخاذ الإجراءات اصوليا والتعامل مع هذه المضبوطات".

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