الشيخ حمودي والساري يؤكدان على أهمية التنسيق لتوحيد مكونات تيار شهيد المحراب

2021/04/29 | 13:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أستقبل الامين العام لحركة الجهاد والبناء، السيد حسن الياسري، اليوم الخميس، رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، فيما أكد الطرفان على همية التواصل والتنسيق الدائم من اجل توحيد المواقف بين مكونات تيار شهيد المحراب.وذكر بيان لمكتب الشيخ حمودي تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، ان “الامين العام لحركة الجهاد والبناء السيد […]

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