القبض على مطلوب بقضايا احتيال واخر مخدرات في كركوك وبغداد

2021/04/29 | 13:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الشرطة الاتحادية، القاء القبض على مطلوب بقضايا احتيال واخر مخدرات في محافظتي كركوك وبغداد.

وذكرت الشرطة في بيان أن “قوةَ من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية من إلقاء القبض على متهم مطلوب (س، خ، د) وفق المادة ٤٥٣ نصب واحتيال في منطقة الكاظمية ببغداد”، مبينة ان “العملية تمت وفقاً لمعلومات استخبارية وسرعة في تنفيذ الواجب”.

واوضحت ان “قوة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية، تمكنت من القبض على متهم مطلوب(ع، ب، م) وفق أحكام المادة ٣٢”مخدرات”في منطقة “العوفية” بقضاء الحويجة في محافظة كركوك ، تم إحالتهما اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما”.

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