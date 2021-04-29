قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون مجالس المحافظات لايقبل الطعن

2021/04/29 | 13:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت النائبة الماس فاضل عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب يوم الخميس، ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون مجالس المحافظات حاسم.

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت اليوم، تأجيل دعوى طعن بقانون مجالس المحافظات الى 2 من الشهر المقبل لغرض التدقيق..



بحسب بيان المحكمة.

وقالت النائبة الماس فاضل عضو اللجنة القانونية النيابية لـPUKmedia: ان قانون مجالس المحافظات من القوانين المهمة لتسيير التشريعات في المحافظات، مشيرة الى ان كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني كانت لديها ملاحظات بشأن القانون، خاصة في المناطق المتنازع عليها.

واضافت: ان قرار المحكمة الاتحادية لا يقبل الطعن وسيكون حاسما، مشيرا الى ان قرار مجلس النواب، انهاء وليس الغاء عمل مجالس المحافظات.

واكدت ان السعي لدمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات التشريعية المقبلة في 2021/10/10، دون الوصول الى نتيجة.

PUKmedia خاص

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