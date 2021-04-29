وزير العدل يبحث مع وزير المالية صرف مستحقات موظفي العقود المتعينين حديثاً

2021/04/29 | 13:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ناقش وزير العدل سالار عبد الستار، الخميس، مع وزير المالية علي عبد الامير صرف مستحقات موظفي العقود المتعينين حديثا.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 نيسان 2021)، ان "وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد ، بحث مع وزير المالية علي عبد الامير علاوي لمناقشة موضوع تخصيص قطعة ارض من قبل دائرة ‏عقارات الدولة الى وزارة العدل وذلك لتخفيف من ازمة ‏السكن التي يعاني منها موظفي الوزارة ، برفقه مدير عام ‏الدائرة الإدارية والمالية الاستاذ هيثم محي راضي".

واضاف البيان ان "الجانبين استعرضا مناقشة موضوع رواتب ‏المتعاقدين الذين عينواً في عام 2019 وصرف كافة ‏استحقاقاتهم المالية اعتباراً من تاريخ المباشرة بالوظيفة وفق السياقات والقوانين المتبعة".

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