2021/04/29 | 13:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ يستأنف منتخب العراق لكرة القدم، مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال الدوحة 2022 وكأس آسيا في الصين 2023، بملاقاة منتخب كمبوديا في 7 حزيران المقبل على ملعب نادي المحرق بالعاصمة البحرينية المنامة، بتمام الساعة الخامسة والنصف عصراً بتوقيت بغداد.ونقل الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على شبكة الانترنت، ان المباراة الثانية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخبنا الوطني يستأنف مشواره بالتصفيات المزدوجة بلقاء كمبوديا في 7 حزيران) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخبنا الوطني يستأنف مشواره بالتصفيات المزدوجة بلقاء كمبوديا في 7 حزيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).