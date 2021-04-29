شنيشل: ملامح بطولة كأس العرب ستظهر بعد انتهاء الدور الأول

2021/04/29 | 13:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار

وصف مدرب فريق الزوراء بكرة القدم راضي شنيشل، أن قرعة بطولة كأس العرب وضعت العراق في مجموعة متوازنة الى جانب منتخب قطر بالإضافة الى الفائزين من مباراة البحرين والكويت والصومال وعمان.

وقال شنيشل في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس إن" القرعة وزعت الدول المشاركة حسب قوة الفرق ومجموع العراق جيدة ومتوازنة ومن الممكن ان يتأهل العراق الى الادوار النهائية"، مبيناً أن " البطولة لاتخلو من الصعوبة ولكن المنتخب العراقي لطالما كان صاحب بصمة في هذه المنافسة".

وتابع شنيشل ان" البطولة ستكون على مستوى عالٍ لانها ستقام تحت رعاية الفيفا"، لافتاً الى أن" الفرق المرشحة للمنافسة هي المغرب والجزائر ومصر والسعودية والعراق وقطر كون هذه الفرق صعبة خصوصاً فرق المغرب العربي و لكن بعد انتهاء الدور الاول ستبان ملامح البطولة ".

مؤكداً أن "مشاركة العراق بالبطولة سترفع من جاهزيته للاستحقاقات المقبلة بالاضافة الى اتضاح الصورة أمام المدرب للوقوف على التشكيلة المثالية ومدى قدرتها على تقديم صورة ناصعة عن الكرة العراقية".

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