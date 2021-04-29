صالح والبارزاني يبحثان الانتخابات المبكرة والعلاقات بين الأحزاب الكردية وبين بغداد واربيل

2021/04/29 | 13:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ رئيس الجمهورية برهم صالح سلسلة لقاءاته في إقليم كردستان بالاجتماع برئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني.

وبحث الجانبان خلال اللقاء ملف الانتخابات المبكرة والعلاقة بين الأطراف الكردية في الإقليم وسبل توحيد مواقفها خلال المرحلة المقبلة، فضلا على العلاقة بين بغداد واربيل .

ومن المقرر ان يجتمع الرئيس صالح لاحقا بكل من رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني ورئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني.

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