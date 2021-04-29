القوات الأمنية تقتل انتحاريا حاول تفجير مديرية الأمن الوطني في كركوك

2021/04/29 | 13:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني احباط عملية تفجير استهدفت مديرية الأمن الوطني في محافظة كركوك.

وأكدت الخلية في بيان ان القوات الأمنية تمكنت من قتل إرهابي انتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا حاول دخول مديرية الأمن الوطني، مبينة ان الحادث أدى الى إصابة إثنين من أفراد الحماية بإصابات طفيفة، جراء انفجار الحزام الناسف بسبب إطلاق النار عليه من قبل حرس المديرية.

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