البارزاني: قانون المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم داعش سيكون خطوة للقصاص من المجرمين

2021/04/29 | 13:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، ان موافقة مجلس الوزراء الاقليم على مشروع قانون المحكمة الجنائية المختصة بجرائم داعش، سيرسم القانون إطاراً قانونياً لمحاكمة إرهابيي داعش من خلال تشكيل محكمة وطنية.

وقال البارزاني في بيان ان الموافقة على مشروع القانون سيمهد بعد مصادقة برلمان كردستان عليه، لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم وذلك بمساعدة فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش يونيتاد في مجال جمع الأدلة، مضيفا ان الأمر لن يشفي الجروح الغائرة لضحايا داعش ولا سيما الإيزيديين وباقي الضحايا، لكنه سيكون خطوة للقصاص من المجرمين وإحقاق العدالة، في حين دعا البارزاني برلمان الاقليم إلى إدراج مشروع هذا القانون في جدول أعماله للتصويت عليه في أقرب وقت ممكن.

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