بايدن: البرنامجان النوويان لإيران وكوريا الشمالية يشكلان تهديدا خطيرا للأمن العالمي

2021/04/29 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف الرئيس الأميركي جون بايدن برنامجي إيران وكوريا الشمالية النوويين بأنهما يشكلان تهديدًا خطيرًا للأمن العالمي.

وشدد بايدن خلال خطابه الأول أمام الكونغرس على ان الولايات المتحدة ستعمل بشكل وثيق مع حلفائها لمواجهة تهديد البلدين من خلال الدبلوماسية والردع القوي وإنها ستتعامل مع تلك التهديدات من خلال القنوات الدبلوماسية، في حين تجنب الرئيس بايدن الإشارة في الخطاب الى المحادثات النووية لإحياء الاتفاق النووي.

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