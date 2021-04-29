2021/04/29 | 14:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين سعيد: قرار اقامة خليجي 25 بالبصرة جاء متاخراً وستفتح آفاقاً واسعة للعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/29 | 14:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حسين سعيد: قرار اقامة خليجي 25 بالبصرة جاء متاخراً وستفتح آفاقاً واسعة للعراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حسين سعيد: قرار اقامة خليجي 25 بالبصرة جاء متاخراً وستفتح آفاقاً واسعة للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).