شبكة المعارض الروسي نافالني تحل نفسها لتجنب إعلانها منظمة “متطرفة”

2021/04/29 | 14:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موسكو-(أ ف ب) – أعلن أحد المقربين من المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني الخميس حل شبكة المكاتب الإقليمية لمنظمته المناهضة للفساد والمهددة بإعلانها “متطرفة” لتجنب تعريض أعضائها لعقوبات قاسية بالسجن.وقال ليونيد فولكوف في تسجيل فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي “نحن بصدد حل شبكة أليكسي نافالني رسميا”، موضحا أن بعض المكاتب الإقليمية ستستمر […]

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