الجائحة تضرب في المدارس.. لجنة التربية توصي بإيقاف الداوم الحضوري

2021/04/29 | 14:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت اللجنة من تفشي الوباء في المدارس

الترا عراق - فريق التحرير

أوصت لجنة التربية في مجلس النواب، الخميس، اللجنة العليا بإيقاف الدوام الحضوري للطلبة في المدارس لحين اتخاذ قرارات جديدة بشأن العام الدراسي.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري في كتاب رسمي، 29 نيسان/أبريل، إنّ اللجنة أشرت وجود إصابات بالجائحة بين الكوادر التدريسية وبعض الطلبة.

وأشار الياسري، إلى ضرورة "إعادة النظر في موضوع الدوام الحضوري للمراحل الدراسية حفاظًا على سلامة الكوادر التعليمية والطلبة".

ودعا الياسري، إلى "تعليق الداوم الحضوري والإبقاء على التعليم الإلكتروني لحين اتخاذ وزارة التربية قرارات بشأن العام الدراسي الحالي".

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