سلطة الطيران المدني: لا توجد أية رحلة استثنائية لإعادة العراقيين العالقين في الهند

2021/04/29 | 14:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت سلطة الطيران المدني، وجود أية رحلة استثنائية لإعادة العراقيين العالقين في الهند.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد كاظم إن تعليق الرحلات الجوية مع دولة الهند فقط، مبيناً أن السلطة ملتزمة بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.

وكانت سلطة الطيران المدني قد علقت جميع رحلاتها المباشرة إلى الهند، بناءً على تعليمات صادرة من مجلس الوزراء بسبب خطورة الموقف الوبائي في هناك.

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