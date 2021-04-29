جنايات ميسان تحكم بالحبس 6 سنوات على المدير الأسبق لفرع العمارة للمصرف الزراعي

2021/04/29 | 14:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة النزاهة صدور قرار حكمٍ بالحبس الشديد للمدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني فرع العمارة لتعمده الإضرار بالمال العام.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، محكمة جنايات ميسان أصدرت قراراً بالحكم على المدان بالحبس الشديد لمدة ست سنوات على خلفيَّة إضراره المتعمد بالمال العام، وذلك في القضية الجزائيَّة التي تتلخص وقائعها في صرف قروضٍ خلاف القانون ودون علم وموافقة المقترضين، لافتةً إلى أن المدان كان قد تصرف بالمبالغ خلاف القانون والتعليمات.

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