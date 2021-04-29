تقليص الدوام في حقل مجنون النفطي بعد إصابة 15 موظفاً عراقياً وأجنبياً بكورونا

2021/04/29 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة البصرة، اليوم الخميس (29 نيسان 2021)، بتسجيل أكثر من 15 إصابة بفيروس كورونا للعاملين بحقل مجنون النفطي في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "إدارة حقل مجنون النفطي في البصرة، قررت أن يكون الدوام بنسبة 50%، بسبب إصابة أكثر من ١٥ شخصاً بفيروس كورونا".

وأشار إلى أن "الأشخاص المصابين بكورونا العاملين في الحقل، بينهم أجانب ومحليون، فيما قررت الإدارة عزل المصابين الأجانب عن المصابين المحليين".

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