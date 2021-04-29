بالصور.. تطعيم مقاتلي طيران الجيش بلقاح فايزر المضاد لكورونا

2021/04/29 | 14:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادباشرت كلية طيران الجيش بحملة تلقيح المقاتلين بلقاح ’’فايزر’’ الأمريكي المضاد لفيروس كورونا.وبحسب بيان للكلية وتلقته (بغداد اليوم)، فقد "جرى تلقيح مقاتلي طيران الجيش في مستشفى الزهراء، من قبل الكادر الطبي في المستشفى، بلقاح فايزر الأمريكي المضاد لفيروس كورونا".وتابع البيان "حيث جرى فحص المقاتلين قبل إعطاء الجرعة الأولى، وذلك لسلامة المقاتلين والحفاظ عليهم".

يتبع.



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