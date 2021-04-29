غوارديولا يتقدم بطلب للاعبيه لبلوغ نهائي دوري الأبطال

2021/04/29 | 14:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ طلب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، من لاعبيه بالوثوق في قدراتهم لإكمال المهمة أمام باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، بعد عودتهم، أمس الأربعاء، بفوز من باريس 2-1.وقلب لاعبو المدرب الإسباني تأخرهم بهدف، ليقطعوا خطوة هامة نحو أول نهائي في تاريخ النادي ضمن دوري الأبطال، وذلك قبل مباراة الإياب […]

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