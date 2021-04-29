دراسة أمريكية تحذر من لقاح

2021/04/29 | 14:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف علماء أمريكيون أن لقاح "فايزر

-بيونتيك"، المضاد لفيروس كورونا، يسبب

مشاكل عصبية قد تؤدي إلى أمراض فتاكة،

منها مرض ألزهايمر.

ونقلت

[https://scivisionpub.com/pdfs/covid19-rna-based-vaccines-and-the

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