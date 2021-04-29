لجنة في التطبيعية تجري قرعة دوري الدرجة الأولى

2021/04/29 | 14:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية، اليوم الخميس، قرعة دوري الدرجة الأولى للموسم 2020_2021 في وزارة الشباب والرياضة بقاعة العلاقات والتعاون الدولي بحضور وزير الشباب والرياضة عدنان درجال ورئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عباس عليوي ورئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان وأعضاء التطبيعية الدكتور أسعد لازم والدكتور رافد عبد الأمير والأمين العام محمد فرحان، ورئيس لجنة المسابقات الدكتور حيدر عوفي وأعضاء اللجنة.

وقالت الهيئة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، انها ابتدأت القرعة بقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء الرياضة والنشيد الوطني والترحيب بالضيوف، ومن ثم ألقى رئيس التطبيعية، إياد بنيان، كلمة أشاد فيها بإدارات الأندية المتأهلة، مؤكداََ: أن التطبيعية ستسعى بالتعاون مع لجنة المسابقات لجعل الدوري مميزاََ ومختلفاََ عن المواسم السابقة.

واضافت، انه أعقبتها كلمة لرئيس لجنة المسابقات، الدكتور حيدر عوفي، أوضح فيها آلية الدوري وكل ما يخص المسابقة من مواعيد ومباريات.

وأسفرت القرعة، حسب البيان، التي شارك فيها نجما المنتخب الوطني السابقان، عماد محمد ومحمد ناصر، عن توزيع الفرق الثمانية والعشرين إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية (الحسين والدفاع المدني والجنسية والجيش ومصافي الجنوب وسوق الشيوخ وعفك وكربلاء ونوروز وبرايتي والشرقاط والعلم والكوفة وغاز الشمال).

أما المجموعة الثانية، فضمت (البحري والصناعة والصليخ والمرور وأكد والناصرية والاتفاق وبابل والبيشمرگة ودهوك وسامراء والرمادي وديالى وميسان).

هذا وستلعب المنافسات من مرحلة واحدة يتأهل الأوائل في كل مجموعة إلى الدوري الممتاز، بينما سيلعب الثواني مباراة فاصلة الفائز منها يواجه صاحب المركز الثامن عشر من الدوري الممتاز لتحديد المتأهل الثالث بينهما ومن يعود إلى الدرجة الأولى.

كما ومن المؤمل أن تنطلق منافسات المجموعة الأولى في يوم 3/5/2021، فيما تنطلق مباريات المجموعة الثانية يوم 4/5/2021.

PUKmedia

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