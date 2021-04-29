تزايد تحركات داعش في خانقين

2021/04/29 | 14:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزايدت تحركات عصابات داعش الارهابية بمناطق محافظة ديالى، وخاصة في قضاء خانقين وناحية العبارة.

واوضح الناشط السياسي عباس احمد لـPUKmedia: ان تحركات الارهابيين تزايدت خلال الاسبوع المنصرم، موضحا، ان الارهابيين قتلوا 10 مواطنين بناحية العبارة، 3 منهم من القوات الامنية كما هاجمت قرى ديالى 4 مرات.

واضاف: ان عصابات داعش الارهابية اختطفت مواطنين اثنين، في قره تبة وقصفت مناطقها عدة مرات، مشيرا الى ان مناطق خانقين تتعرض لهجمات ارهابية مستمرة، خاصة في قرى قاية ومردان وقتلت باحدث هجوم ارهابي مختار قرية.

واكد ضرورة اتخاذ اجراءات امنية كفيلة بمنع تسلل المجاميع الارهابية الى مناطق وقرى محافظة ديالى وضمان حماية المواطنين وسلامتهم.

PUKmedia خاص

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