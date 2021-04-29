نائب يكشف نسبة الاراضي الزراعية المستغلة في العراق

2021/04/29 | 14:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال النائب حسن خلاطي الخميس، إن نسبة الأراضي المستغلة للزراعة من مجموع الأراضي الصالحة هي 10 بالمئة فقط، مؤكدا ان الاكتفاء الذاتي سينقل البلاد من الاقتصاد المعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع.

واشار خلاطي في تصريح لـ NRT عربية (29 نيسان 2021)، الى ان "المصرف الزراعي من الممكن أن يلعب دورا كبيرا ومهما في هذا المحور وإذ كانت المشكلة تتعلق بالمياه ففي العراق هناك مصادر أخرى غير مياه الأنهار حيث توجد المياه الجوفية التي من الممكن أن تطور مساحات واسعة".

وأكد خلاطي أن "الكثير من المؤسسات العالمية والدولية تدعم هكذا مشاريع باعتبارها مشاريع صديقة للبيئة تدعمها بشكل مباشر ليس بشكل قروض وإنما بشكل أموال لدعم تحسين البيئة".

ولفت النائب الى ان "تخصيص مبلغ بسيط من الموازنة العامة لهذا الامر من شانه ان يسهم بشكل مباشر في تطوير هكذا مشاريع وجعلها احد الاركان الاساسية في تطوير القطاع الزراعي".

وتابع، "سبق وأن قدمنا مقترح مشروع غذائي لاستغلال المساحات الشاسعة من الاراضي الصالحة للزراعة والتي هي الآن خارج نطاق الاستزراع"، مبينا ان "الخطة تقوم على اساس قيام كل محافظة حسب النسبة السكانية لها بتطوير واستزراع مساحات واسعة وتوفير مصادر المياه لها".

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