ذي قار: تسجيل حالة انتحار لفتاة ’قاصر’ وإنقاذ أخرى تناولت مادة سامّة!

2021/04/29 | 14:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ذي قار

سجلت محافظة ذي قار، الخميس، حالة انتحار لفتاة "قاصر" ومحاولة فاشلة لأخرى في منطقتين مختلفتين.

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وقال مصدر في الشرطة لـ"ناس"، (29 نيسان 2021)، إن "فتاة تبلغ من العمر 14 عاما، أقدمت على الانتحار داخل منزلها بواسطة حجابها المربوط في سقف غرفتها في مدينة الصدر وسط الناصرية دون معرفة الأسباب"، مشيراً إلى أن "الشرطة فتحت تحقيقاً مع ذويها لمعرفة ملابسات الحادث ونقلت جثتها إلى الطب العدلي، ولم يطلب ذووها الشكوى".

وأضاف المصدر، أن "فتاة اخرى تبلغ من العمر 15 عاما تم إنقاذها بعد تناولها مادة سامة في قضاء قلعة سكر شمالي المحافظة، وبعد التحقيق تبين وجود خلاف بينها وبين زوجها الذي يكبرها بعامين، ولم تطلب الشكوى ضد أحد".

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