2021/04/29 | 14:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تسبب مشاجرة بالأيدي، اليوم الخميس، في حدوث فوضى في صالة المغادرة بإحدى المطارات الأمريكية، بعدما تبادل مجموعة من الأشخاص الضربات واللكمات بسبب أولوية الحصول على مقاعدة في الطائرة.ووثق مقطع فيديو نشرته […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أولوية المقاعد..



شجار بالأيدي يسبب فوضى بمطار في أمريكا (فيديو) المركز الخبري الوطني.

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